Sérgio Conceição: «Podem meter-me os processos que quiserem que eu vou continuar a falar»

O FC Porto venceu este sábado o dérbi da Invicta, frente ao Boavista, por 4-1, em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga Bwin, num encontro marcado por muita polémica relacionada com a equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição analisou o triunfo sobre os axadrezados e deixou fortes críticas ao futebol português.

"[Reação à derrota com o Santa Clara?] Não foi reação a nada. Foi aquilo que foi preparado para o jogo e o mérito foi principalmente deles, dos jogadores. Fizemos um jogo completo, criámos muitas dificuldades ao Boavista, uma equipa que tem um outro jogador com qualidade. Fizemos o 2-0, podíamos ter ficado em superioridade numérica, mas não aconteceu. Fomos sempre à procura dos golos, surgiram quatro mas podiam ter surgido mais frente a um Boavista que tem feito um campeonato muito interessante e bem treinado pelo João. Sabíamos qual era o comportamento da linha defensiva do Boavista, mas depois em encontrar os espaços penso que foi aí que esteve o segredo da partida", começou por dizer o técnico portista, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

Substituição de Taremi no jogo

"Uma questão de gestão, o Taremi podia estar o jogo todo e ia ser difícil. Sofreu duas falas e podiam ter assinaladas muitas mais. Há situações que não entendo. É exatamente por isso. Viu o que se passou no jogo. Já disse o que tinha a dizer. Não me sinto condicionado em falar sobre este ambiente que se criou em torno de dois ou três jogadores do FC Porto. Isto é o futebol português. Há muita falta de caráter e corporativismo a mais em determinados setores que eu não me revejo. Podem meter-me os processos que quiserem que eu vou continuar a falar de forma direta e frontal."

Jogadores que ficaram de fora para esta partida

"Convoquei os 20 jogadores que estavam melhores para o jogo. Foi por opção", terminou.