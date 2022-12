Sérgio Conceição: «Poderíamos e deveríamos ter feito uma exibição mais sólida»

O FC Porto bateu esta quarta-feira o Gil Vicente por 2-0, assegurando o passaporte para a final-four da Allianz Cup, num encontro que contou com os golos de Galeno e Taremi.

Em declarações no final da partida no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição lamentou o jogo "estranho", com "más decisões" e "muito tempo perdido", que acabou por condicionar o ritmo.

"Foi um jogo estranho, más decisões, muito tempo perdido, o VAR, uma ou outra lesão... O jogo esteve parado muitas vezes, nós também, a forma como estávamos a tentar condicionar o adversário, não estava a não resultar. Outra vez uma segunda parte um bocadinho melhor do que a primeira. Poderíamos e deveríamos ter feito uma exibição mais sólida", começou por dizer o técnico do FC Porto, em declarações aos microfones da Sport TV.

Saída de Toni Martínez

"Foi opção. Várias lesões? [Aconteceu com o] Evanilson, com o Pepê também... Algumas incidências no jogo que não foram normais, mas há jogos assim. Estamos na final four, agora só dia 25. Vamos preparar o jogo com o Arouca. Há coisas a melhorar e a evoluir e estamos cá para isso."

Já falou com o Jorge Costa [treinador do Ac. Viseu, próximo adversário do FC Porto na Allianz Cup]?

"Não, estou preocupado com o Arouca", terminou.