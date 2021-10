Sérgio Conceição: «Podíamos e devíamos ter feito mais para não sair da Allianz Cup»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do dérbi com o Boavista, agendado para amanhã, no Dragão (17 horas), mas o afastamento da Allianz Cup - com a derrota frente ao Santa Clara - foi ainda tema. Questionado sobre se foi uma derrota fácil de digerir, o treinador foi claro.





"Não sei que adeptos gostam de perder, nós queremos sempre ganhar. Se falarmos do nível de importância, campeonato e Taça de Portugal, entendo a questão. Mas podíamos e devíamos ter feito mais. Foi um jogo onde as coisas correram no sentido negativo. A 1.ª vez que o Santa Clara vai à baliza marca e a partir daí não estivemos à altura. Isso já foi analisado por nós, já passou", afirmou em conferência de imprensa.E prosseguiu, abordando a mudança de 'chip': "Esse espírito de compromisso tem de estar sempre no nosso dia a dia e quem não o tiver claramente não acompanha aquilo que é a equipa. Há características básicas e fundamentais no futebol. O estar alerta dentro do jogo, pensar que cada lance do jogo não pode ser decisivo.. isso é básico e quem não tiver isso.... Tivemos 6 ou 7 ocasiões para não perder aquele jogo, mas o Santa Clara, pelo que fez, mereceu ganhar. Dentro desse compromisso que tem de estar no nosso dia a dia, quando não sentem esse compromisso, ficam de fora".