Sérgio Conceição: «Prefiro a pressão de estar em 1.º do que ser 2.º e andar atrás»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao jogo com o Santa Clara, encontro da 11.ª jornada agendado para amanhã, às 17 horas, em S. Miguel, e abordou a condição de líder do FC Porto na Liga Bwin."No final do campeonato é que é importante. Em quatro ganhámos dois, o importante é em maio estar em primeiro. Essa pressão aqui é diária, conseguir evoluir sempre em cada treino, na preparação dos jogos. Prefiro a pressão de estar em 1.º do que ser 2.º e andar atrás do 1º. É mais confortável estar em 1º", afirmou.Questionado sobre o encontro do Santa Clara e do facto da turma açoriana ter afastado o FC Porto da Allianz Cup no último jogo entre as duas equipas, o treinador dos dragões avançou:"Nesse jogo, pelo contexto - eu mudei 10 jogadores nessa partida, Nuno Campos também fez algumas mudanças - nós não controlamos a estratégia dos adversários mas temos de estar preparados para defrontar os adversários. Somos uma equipa que tem essa obrigação, teoricamente mais forte, que luta pelo campoenato e temos de assumir isso. Mas acho que ninguém gosta de perder, umas pessoas mostram mais do que outras e eu não gosto nada, eu exteriorizo mais. Fiquei aziado por sair de uma prova em que queríamos chegar, no mínimo, à final four e não conseguimos. E em cima disso um mau jogo. Estamos aqui para corrigir, aprender com os erros. No último jogo que fizemos tínhamos 6 jogadores da formação do FC Porto, 10 jogadores com menos de 25 anos. Somos uma equipa jovem, olham para o Pepe e para o Marcano e esquecem-se do resto da equipa. Foi um jogo que perdemos, tirámos ilações e há um dia a seguir. Foi assim que fizemos. Queremos continuar no lugar que queremos que é este, que é o primeiro. Queremos solidificar e acabar o campeonato no primeiro lugar. Temos muitas batalhas pela frente e esta é mais uma".