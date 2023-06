Sérgio Conceição: «Prefiro ter estes jogos perigosos»

Sérgio Conceição olha para a final da Taça de Portugal, domingo, no Jamor, frente ao Sp. Braga, como "um jogo periogoso". Nada que lhe tire o sono, até porque disputá-lo é sinal de que o FC Porto tem ainda um troféu pelo qual lutar esta época."É uma final, mas eu prefiro ter estes jogos perigosos na minha carreira do que não os ter. É um jogo perigoso porque é um jogo e tudo pode acontecer. Os jogos têm a sua história, têm momentos que, muitos deles, nós podemos controlar e queremos antecipar alguns cenários que possam acontecer, nomeadamente percebendo que do outro lado há uma equipa com valia, com qualidade individual e coletiva e, nesse sentido, podemos e devemos controlar alguns momentos do jogo onde o Sp. Braga é uma equipa forte e demonstrou ao longo deste trajeto no campeonato e na Taça de Portugal", disse, em declarações à RTP, confirmando a recaída física de João Mário, que "infelizmente não está em condições de jogar", e revelando que Fernando Andrade também não está disponível para a partida por ter "lesionado no decorrer desta semana".Sobre o adversário, identificou as transições do Sp. Braga como "um dos momentos do jogo em que é forte", embora lhe reconheça igualmente qualidade "em ataque organizado, no meio-campo ofensivo, quando planeia os seus ataques de uma forma mais pensada". "Mete muita gente por dentro, nomeadamente os seus alas, tem muita largura dada pelos seus laterais, tem movimentos muito interessantes à profundidade mesmo com pouco espaço, movimentos de rotura do seu avançado, que é extramente inteligente a jogar. E o Bruma e o Horta, o Ricardo, por vezes também os faz", disse, olhando a um adversário que "dificulta muita a vida aos adversários no seu processo defensivo": "Não é por acaso que bateu recordes de pontos, de golos, mas isso vale o que vale. Estamos preparados para essas dificuldades. E o Sp. Braga também vai encontrar muitas dificuldades que tem de superar do lado do FC Porto, perante uma equipa de qualidade como é a nossa."