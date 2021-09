Sérgio Conceição prepara clássico contra o Sporting sem 10 internacionais

Pepe, Otávio e Diogo Costa (Portugal), Luis Díaz e Matheus Uribe (Colômbia), Mehdi Taremi (Irão), Zaidu (Nigéria), Tecatito Corona (México), Mbemba (RD Congo) e Nanu (Guiné-Bissau) estiveram ausentes do treino desta quarta-feira do FC Porto, por estarem, nuns casos, ou terem estado, noutros, ao serviço das respetivas seleções.





Sérgio Conceição continua a preparar o clássico em Alvalade, frente ao Sporting, com duas mão-cheias, sendo que o duelo com os leões está marcado já para sábado.Sabendo-se que Díaz e Uribe viajarão diretos a Lisboa, e que Corona pode nem entrar nas contas para esse jogo, o técnico portista não conseguirá dirigir qualquer treino com todo o grupo disponível.No que toca ao boletim clínico, Grujic voltou a evoluir integrado mas ainda com algumas limitações, enquanto Marchesín fez tratamento e ginásio.Os dragões voltam aos trabalhos amanhã à tarde, no Olival.