Sérgio Conceição: «Presidente pode meter-me as malas à porta»

Todos os caminhos foram dar ao... Santa Clara. Na conferência de imprensa de lançamento da receção do FC Porto aos açorianos, foi rara a resposta de Sérgio Conceição que não terminou com referências ao adversário de hoje e à fase final da época. Também passou por aí quando lhe perguntaram se consegue imaginar o seu futuro sem ser a orientar os dragões. "Eu sou treinador do FC Porto. Tenho contrato [até 2024]. No futuro próximo também serei, porque tenho aqui uns jogos até acabar a época. No futebol as coisas mudam muito rápido. Posso perder dois ou três jogos seguidos e o presidente meter-me as malas à porta... pode acontecer, por que não?", devolveu Conceição.

Mantendo, assim, o tabu sobre a sua continuidade no comando técnico dos dragões, Sérgio Conceição recusou a ideia de que esta época está a ser a mais desgastante da sua passagem pelo Dragão - "Desgasto-me sempre, todos os anos. Faz parte daquilo que é a minha vida em tudo, não é só no futebol", esclareceu ?– e também foi questionado sobre o passado recente, mais concretamente o triunfo em casa do Benfica. E terá isso provocado uma quebra no rival? "O Benfica já passou. Já não os defrontamos mais esta época infelizmente, porque se estivéssemos na Liga dos Campeões talvez jogássemos com ele mais um jogo. O nosso foco agora é o Santa Clara", devolveu o treinador, voltando mais uma vez ao ponto de partida. "Obviamente que ganhar pontos a um rival que vai na frente é sempre bom. Foi o que aconteceu, reduzimos um bocadinho a distância e temos de continuar o nosso caminho. Esses três pontos têm a mesma importância dos que poderemos conseguir amanhã [hoje]", prosseguiu na mesma linha.

Confirmando, então, a baixa do lesionado João Mário para hoje, que se junta aos castigados Grujic e Taremi, o treinador do FC Porto não quis abrir o jogo sobre o onze que avançará, pois também tem muitas dúvidas sobre o do adversário. "A estratégia passará por aí, onde vou utilizar o Otávio ou se vou utilizar, ele que jogou numa posição ligeiramente diferente, o Pepê também, quem vai ser o lateral direito... Tudo isso faz parte da estratégia. Que esses dois jogadores [Taremi, Grujic] fizeram um excelente jogo na Luz é verdade, assim como toda a equipa", desviou Sérgio, mostrando que não vai facilitar a vida a um adversário que roubou pontos aos dragões na primeira volta e, agora, está em risco de descida. "Perdemos pontos onde não podíamos ter perdido. Não por não termos respeito pelo adversário, temos por todos, mas já demonstrámos ser uma equipa que quando todas as caraterísticas da minha equipa estão em jogo, muito dificilmente nos ganham", terminou.

Juntos para voltar ao 6.º lugar da UEFA

Portugal perdeu o 6.º lugar no ranking da UEFA para a Holanda e Sérgio não tem dúvidas: "A consequência financeira é evidente. Todos nós temos de contribuir para que Portugal possa voltar a subir no ranking. Nós temos feito a nossa parte como equipa. Toda a gente deve pensar nisso, porque em termos desportivos e financeiros é extremamente importante para nós."

Pepe como prova de qualidade

Sem usar isso como desculpa para nada, Sérgio admite que o elevado número de lesões tem limitado a preparação dos jogos esta época. Mas deu um exemplo como prova da qualidade do trabalho desenvolvido nessas condições: "Quando o Pepe, após um mês parado, entra no clássico e não se nota, é sinal de que há bom trabalho nesse sentido."