Sérgio Conceição: «Presidente teve paciência para me aturar este tempo todo»

Sérgio Conceição foi confrontado por Record com a 'ultrapassagem' a Artur Jorge no número de jogos no banco do FC Porto. O atual técnico dos dragões vai ultrapassar o campeão europeu em 1987 na quantidade de encontros oficiais, um facto que mereceu uma piada por parte de Conceição.



"Sinto que o presidente deve ter um aplauso bem forte da minha parte porque teve paciência para me aturar este tempo todo. Não é fácil. Só isso", atirou o treinador portista em conferência, aproveitando o momento para analisar o adversário na Liga Europa.



"O Lyon está numa das ligas mais competitivas da Europa e tem um treinador [Peter Bosz] que já teve a oportunidade de ganhar ao FC Porto, infelizmente. Tem provas dadas na Europa como treinador. Vejo um bom duelo perante as duas equipas que estão habituadas a estar na Champions", reiterou Conceição.