Sérgio Conceição: «Pressão? Gosto de ter gente a mandar 'bitaitadas' sobre mim»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez esta quarta-feira a antevisão ao encontro diante do Chaves (amanhã, 19 horas), válido pela Allianz Cup."São jogos diferentes. O Chaves também estava num bom momento quando os defrontámos. Fez resultados muito interessantes no campeonato, na própria Taça da Liga. É uma equipa com um bom treinador, jogadores de qualidade que jogam juntos há algum tempo. Vai ser um jogo difícil, que vamos tratar como uma final e dependemos de uma vitória para passar à próxima fase de Taça da Liga"."Os que regressaram, regressaram bem. O Grujic e o Taremi estão disponíveis, mas o Eustáquio infelizmente não está, nas próximas semanas vai ser difícil. Este é o problema de diferentes equipas técnicas, diferentes formas de trabalhar, de preparar competições diferentes, o clube acaba por pagar. Com essa dificuldade que temos, de haver um Mundial no meio da época, de estarmos a disputar uma prova que queremos ganhar...O Grujic e o Taremi estão bem animicamente e fisicamente. Vamos ver se amanhã serão uma solução para jogar de início ou a partir do banco"."No quadro de honra está a final do Europeu que ganhámos, a tal geração de ouro. Essa ganhou o Europeu e esta tem a possibilidade de ganhar o Mundial, quem ganha é que fica na história. É dar os parabéns ao Fernando Santos e ao grupo de trabalho pela excelente exibição. Não está nada conseguido, agora é pensar no próximo. Talento penso que não falta, está lá, e ontem foi uma boa demonstração, não só do talento individual mas como equipa. Fomos bastante solidários, presentes, e a perceber muito bem o que o jogo precisava, isso encantou-me. Olhar para a ocupação de espaços do João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio... dão um equilíbrio fantástico à Seleção, mas não quero entrar por aí porque depois dizem logo que quero ser selecionador. Fico feliz por ver a Seleção a brilhar desta forma"."É um animal competitivo. Já tive oportunidade de dizer que o Pepe é o jogador mais profissional, e junta a isso uma alegria... Quando os jogadores acham que não é importante focar nos treinos, ele está lá. É fantástico ter esse brilhos nos olhos aos 39 anos. É um animal super competitivo e continua a dar cartas"."Entendo a questão. Até eu sinto que o meu nome é tão falado nas televisões, o que é uma coisa estranha. Acho que os jogadores devem ter o mesmo sentimento. Estando no Mundial, as atenções deles estão no Mundial e às vezes até se esquecem um pouco do dia a dia aqui, é algo inconsciente. Jogamos hoje um jogo, passado quase 15 dias jogamos outro... Amanhã temos um jogo decisivo, uma final para nós, mas necessitamos dessa pressão. Alguns não gostam, mas eu adoro. Gosto de me deitar com as orelhas a arder, com tanta gente a mandar bitaitadas sobre mim"."A competição não faz mal a ninguém. Os minutos fazem bem. A forma como se recupera hoje é muito melhor. Temos a particularidade de ter um departamento médico que trabalha muito bem. As viagens podem influenciar... A partir daqui está tudo em pé de igualdade. Por si só, os candidatos ao título tendem, em casa, a dar um bocadinho mais perante o seu público, mas também treinei clubes como o Chaves, com massas adeptas muito interessantes. Essa motivação e vontade de estar no jogo e ganhá-lo equilibra relativamente a ter jogadores tecnicamente mais evoluídos. É preciso mostrar dentro do retângulo que somos melhores. Nesse sentido, espero um jogo muito difícil, não é 'tanga'. Precisamos de estar no nosso melhor"."Não. O que a preparação e o treino nos diziam era que o jogo contra o Mafra ia correr bem, com maior ou menor dificuldade. Não há grande diferença entre equipas da 1.ª Liga e da 2.ª. Preparamos o jogo, sentimos o grupo motivado, e depois chegamos lá e as coisas não saem, claramente por algum demérito nosso..."."Não queria acabar a conferência a falar da Seleção e do Cristiano. Tenho a minha opinião que, se calhar, é contrária ao que muita gente pensa, mas é a minha opinião e acho que não vale a pena. Numa próxima oportunidade podemos falar sobre isso"."(risos) Estávamos tão bem [até agora na conferência]..."."Temos três laterais direitos com grande capacidade e estamos muito bem servidos".