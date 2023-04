Sérgio Conceição: «Provavelmente terei outro processo no final desta conferência...»

Sérgio Conceição foi esta sexta-feira confrontado com o facto com as nomeações do conselho de arbitragem para os jogos de FC Porto e Benfica deste fim de semana, bem como com o facto de o árbitro e o VAR do jogo dos dragões não serem internacionais."Acho que, à medida que caminhamos para o final do campeonato, os jogos ganham o seu peso, têm uma dimensão grande. Todos os erros que possam provocar pontos perdidos são decisivos, é óbvio e evidente. Todos os intervenientes diretos no jogo têm de dar o seu melhor. Nós treinadores, jogadores, equipa técnica, e todos os departamentos que trabalham connosco, estamos no máximo. É isso que queremos. Falar neste ou naquele... Já levei um processo por dizer no final de um jogo que a intervenção do VAR era boa, mas que fosse assim em todas as situações que o critério fosse o mesmo. Na altura nem me alonguei tanto, provavelmente terei outro processo no final desta conferência. Falamos muito [sobre isso]. Não tenho de entrar em detalhes sobre as nomeações. É evidente que houve erros no passado, mas as pessoas podem errar. O VAR é importante, mas quem está atrás do VAR é sempre uma pessoa, ou várias. Se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem. Pode errar, como eu erro a fazer a equipa ou a definir a estratégia. Só não podem haver dois pesos e duas medidas. Nesta reta final, é importante que as pessoas estejam no máximo e a dar o seu melhor, cada um no seu papel".Nomeações para os jogos de FC Porto e Benfica:Árbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Dias e Sérgio Jesus4.º árbitro: André NetoVAR: Vasco SantosAVAR: Ângelo CarneiroÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: João PinhoVAR: António NobreAVAR: Pedro Martins