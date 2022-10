«És uma vergonha e és benfiquista»: as palavras que valeram um jogo de castigo a Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Sérgio Conceição com um jogo de castigo, devido à expulsão após o apito final do clássico entre o FC Porto e o Benfica.De acordo com o relatório do árbitro João Pinheiro, confirmando a notícia avançada por Record, o treinador do FC Porto "utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, tendo na altura se dirigido à equipa de arbitragem dizendo: 'Isto foi uma vergonha, e és benfiquista'".Sérgio Conceição foi ainda multado em 4.080 euros, valor agravado por o treinador do FC Porto ser reincidente.