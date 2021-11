Sérgio Conceição: «Qualidade individual dos jogadores do Liverpool fez a diferença»

O FC Porto perdeu esta quarta-feira em Liverpool, por 0-2, mas ainda tem hipóteses de marcar presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões na última jornada da fase de grupos, frente ao Atlético Madrid.





No final da partida em Anfield, Sérgio Conceição elogiou a prestação "rigorosa" da sua equipa, sublinhando que os dois pontos que acabaram por resultar no resultado final foram a "falta de eficácia ofensiva" dos seus jogadores e a "qualidade individual dos jogadores do Liverpool". Sobre a 'final' com o Atlético Madrid, o treinador do FC Porto mostrou-se antes preocupado em focar desde já no duelo com o Vitória de Guimarães, para o campeonato."[Fatores que decidiram o resultado] A falta de eficácia ofensiva e depois a grande qualidade do adversário, foi isto. Talvez foi a melhor primeira parte criámos três ou quatro ocasiões de golo. Defensivamente fomos uma equipa rigorosa. Iniciámos bem a segunda parte. Não conseguimos o segundo golo. A falta deixa-me muitas dúvidas, um jogo com esta intensidade só haver 12 faltas não é normal. O livre que nasce do primeiro golo do Liverpool não me parece falta, mas sim para nós. Depois é um grande remate do Thiago. A qualidade individual dos jogadores do Liverpool fez a diferença", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações aos microfones da ELEVEN.

"Não há a mínima dúvida."



Foco está já no Vitória de Guimarães e não no Atlético Madrid

"Queremos pensar já, e verdadeiramente é a mensagem que se passa aos jogadores, no jogo com o Vitória que temos para o campeonato. Eu já tinha dito que este era um grupo que seria decidido na última jornada, muito equilibrado e muito forte. É pensar no que fizemos na fase de grupos, um jogo que nos pode dar acesso oitavos como tem acontecido nos últimos anos. Mas temos de realçar as boas prestações do FC Porto tanto em Madrid, como em Milão e aqui. Se não fosse a eficácia, já tínhamos garantido o acesso aos oitavos de final", terminou.