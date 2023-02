Sérgio Conceição: «Qualquer dia vão-me expulsar pelos pensamentos que pensam que estou a ter»

Sérgio Conceição comentou este sábado a expulsão frente ao Marítimo e o jogo de castigo que lhe foi aplicado."Em relação à expulsão, não tenho receio de nada, isso nem é motivo de ficar muito apreensivo. Mesmo quanto à tal azia com que poderia ficar... A risada que houve aqui é a que muitas vezes sinto por dentro. Ter opinião pode muitas vezes ser motivo de expulsão. Qualquer dia vão-me expulsar pelos pensamentos que pensam que estou a ter. Fica difícil. Quando há bom senso, e na Europa tem havido bom senso e o meu comportamento tem sido exatamente o mesmo... Gesticulo, vibro com o que se passa no momento, estou muito alerta. É a minha forma de estar. Quanto a isso não posso fazer mais nada", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela.