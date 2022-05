Sérgio Conceição: «Quando deixar de ter o gosto pela vitória...»

O Porto Canal levantou, esta quinta-feira, o véu sobre a primeira festa do FC Porto pelo título de campeão nacional 2021/22, feita na sequência do triunfo sobre o Benfica na Luz.Já no Dragão, no palanque onde Sérgio Conceição se emocionou ao som dos gritos dos adeptos a pedirem-lhe para ficar no FC Porto, o treinador foi confrontado com a imagem do título que conquistou pelos dragões, em 2004, como jogador, em que trazia o filho Francisco, atualmente do plantel principal, ao colo."Estou a ficar velho", reagiu Sérgio Conceição. E prosseguiu: "O mais importante é ganhar. Quando deixar de ter o gosto pela vitória, de diariamente me levantar para conquistar algo, isto acaba. Mas é fantástico."Quem também falou sobre as emoções que o treinador viveu na festa do seu terceiro título de campeão nacional pelo FC Porto foi o capitão de equipa, Pepe. "Demonstra o amor que ele sente pelo clube. Muita gente não sabe desse sentimento pelo clube, mas ele demonstra-nos muito isso diariamente. Por isso é que quando temos um resultado menos positivo ele se sente frustrado. Mas esse amor que ele sente pelo clube, essa sede de vitória contagia-nos a todos", garantiu o internacional português.Por falar em equipa técnica, também o treinador adjunto, Vítor Bruno, foi convidado a comentar o facto de o FC Porto ter vencido todos os jogos em que teve de substituir Sérgio Conceição no banco de suplentes."É uma circunstância do que vai acontecendo ao logo da época. Sou eu, mas podia ser o Dembelé, o Eduardo, quem estivesse ali à frente. Mas tem-me tocado a mim, é verdade", atirou Vítor Bruno, entre sorrisos, igualmente no programa 'Azul e Branco'.