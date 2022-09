Sérgio Conceição: «Quando há um golo cedo, eu desconfio»

Sérgio Conceição era um treinador satisfeito após a vitória do FC Porto sobre o Chaves, mas frisou que nem sempre marcar cedo é positivo."Quando existem golos no início, a favor principalmente, fico sempre alerta e algo desconfiado, porque a tendência, da forma inconsciente com jogo de há 72 horas e com algum cansaço, a tendência é entrar a gestão na cabeça dos jogadores. É perigoso com uma equipa bem organizada e com jogadores com talento como o Chaves. Mantivemos essa coesão na 1.ª parte em definir a nossa zona e momento de pressão. Não estivemos tão bem como normalmente. Tem a ver com golo e o que acabei de dizer. Estivemos sempre à procura do segundo golo e tranquilidade do jogo. O único remate com perigo por João Teixeira na parte mas sempre a ameaçar com saídas rápidas temos de estar atentos e equilibrados. No segundo tempo demos mais espaço, não saímos tantas vezes porque houve jogo e viagem a meio da semana Criámos espaços onde sabíamos pelas caraterísticas que podíamos criar mais perigo do que na 1.ª parte. Estrategicamente estivemos bem. O segundo golo aparece num roubo de bola que deu alguma tranquilidade. O 3-0 é natural perante um adversário com valor", começou por dizer o treinador dos dragões à Sport TV."Tenho confiança total em todos. Há jogadores que jogam mais que outros, mas por exemplo a dupla David Carmo com Fábio Cardoso fez n jogos na pré-época. Esse trabalho vocês não vêem, mas não me preocupo com as rotinas, estão habituados a trabalhar juntos. Fábio [Cardoso] foi dos que mais me surpreendeu pela positiva. As expectativas que tinha para ele foram superadas pelo espírito e entrega que tem. É dos primeiros a chegar e o último a sair, é super profissional. Pepe tem muitos jogos nas pernas, não posso esquecer, até pelo histórico recente. É natural que, tendo confiança em todos e sendo coerente com o que digo no balneário e fora, é uma questão de escolha do onze.""Sim. Atenção, não desvalorizando essa experiência e voz de comando dentro do campo, pelo passado deles e conhecimento das minhas ideias. Temos um a equipa que percebe, define e pela forma como todos olham para diferentes momentos do jogo e a saber o que é pedido. Como temos esse conhecimento profundo, temos o Matheus [Uribe] em campo com voz de comando. Diogo Costa está mais maduro a liderar a linha defensiva. Na frente, Taremi que já tem a sua experiência, por isso é importante estarem todos disponíveis. Não é por ter 39 anos, como o Pepe, por tudo o que representa e pelo passado e capitão que é, não só fora do campo, mas nota-se dentro delo. Temos confiança no conhecimento e no que queremos para o jogo", concluiu.