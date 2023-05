Sérgio Conceição: «Quando não ganhamos, de certeza que o jantar não vai ser bom»

Sérgio Conceição fez, em conferência de imprensa após o triunfo sobre o V. Guimarães (3-0) - que não foi suficiente para o FC Porto garantir o título da Liga Bwin - um balanço da temporada, referindo que os dragões ainda vão "à procura do terceiro título"."Temos a possibilidade de ir à procura do terceiro título. É um ano positivo, muito positivo seria ganhar o campeonato também"."Acho que a nossa 1.ª volta foi inferior ao que era expectável. Conseguimos fazer a melhor 2.ª volta de sempre e isso é de louvar. Não foi o suficiente para ganhar o campeonato. Nos jogos entre as equipas que estão nos quatro primeiros lugares, somos a que temos mais pontos. Foi no início do campeonato, faltou-nos a consistência que tivemos nesta segunda volta"."É difícil arranjar palavras para descrever o que sinto, é muito difícil. Ao sentir que que ficámos perto em termos de pontos do Benfica, e por aquilo que disse aqui depois do jogo contra a equipa que ganhou o campeonato, acho que somos a melhor equipa. É frustrante e angustiante perder, não estou habituado a perder muitas vezes. Damos o máximo, somos exigentes, somos um clube que tem uma marca muito forte não só nas provas internacionais mas também na Europa nos últimos 40 anos principalmente, liderados pelo nosso presidente. Encaixo nesse mau feitio. Quando não ganhamos, de certeza que o jantar não vai ser bom".