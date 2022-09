Sérgio Conceição: «Quando não jogamos de três em três dias é que é mau sinal»

Para lá da análise ao jogo diante do Gil Vicente , Sérgio Conceição abordou as semanas intensas que se aproximam, com jogos de forma consecutiva de três em três dias."Estamos habituados a jogar de três em três dias. Normalmente estamos em todas as provas. Graças a Deus que nestes cinco anos temos dado boas respostas na Europa, temos chegado longe. Por isso temos um plantel que dá garantias. Vou mudando consoante o estado dos jogadores a todos os níveis, mas também pela estrutura do jogo. Um clube como o FC Porto... quando não jogamos de três em três dias é que é mau sinal. É o calendário que temos, temos de ser criativos e inteligentes. Estamos cá para isso", garantiu, à SportTV.