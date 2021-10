Sérgio Conceição: «Quem defender melhor pode vencer»

Sérgio Conceição não se referiu explicitamente ao pesadelo frente ao Liverpool, mas na sua abordagem ao jogo desta noite ficou percetível a sua preocupação no que diz respeito à consistência defensiva e à recuperação da identidade da equipa na Champions. O técnico, de 46 anos, vê muita qualidade no AC Milan e não tem dúvidas de que quem proteger melhor a sua retaguarda terá maior percentagem de sair vencedor. Uma mensagem que fez passar na única resposta que deu em italiano.

“O Milan é uma equipa positiva, com grandíssimos jogadores, penso que poderá faltar um ou outro que é importante ao nível da sua dinâmica, mas tem outros, porque é uma equipa cheia de campeões, com jogadores de qualidade, que são fortes. Acho que quem defender melhor tem mais possibilidades de vencer o jogo”, destacou Conceição, alertando para o facto de os seus jogadores terem de manter os níveis de concentração elevados.

Com a experiência que adquiriu enquanto jogador, o técnico dos dragões assumiu que neste patamar competitivo, às vezes, até é preciso retirar níveis de euforia, tal é a vontade de jogar. “Diz-me a experiência como ex-jogador que nestes jogos não é necessário um grande trabalho em termos emocionais. Às vezes é preciso baixar um pouco essa euforia. É importante eles estarem corajosos para o jogo, entusiasmados, com muita vontade de ir lá para dentro, juntando a essa vontade o discernimento para poder colocar em campo aquilo que se trabalha, o que se prepara em termos estratégicos. Depois é importante cada um ser fiel à identidade da equipa, aquela que não a podemos perder, nunca. Até podemos não ganhar o jogo, mas perder a identidade, nunca”, fez questão de vincar.

Coletivo forte

Avisando que o AC Milan possui uma equipa recheada de grandes talentos, com um conjunto de resultados interessante no campeonato italiano, Sérgio Conceição tem a convicção de que só um coletivo forte poderá superar as dificuldades. A tal identidade que faltou frente ao Liverpool.

“O Milan é forte, ainda não perdeu no campeonato, tem sete vitórias e um empate, e já jogou frente à Juventus, Lazio, Atalanta, equipas que normalmente estão na Liga dos Campeões ou nas competições europeias. É uma equipa fortíssima, que esteve a ganhar em Liverpool e ao Atlético Madrid. Olhamos para os pontos fortes do Milan, algumas fragilidades que possa ter, uma outra ausência que possa alterar a sua dinâmica de jogo, para as suas individualidades, que são muitas e de grande qualidade. Mas o mais importante é a nossa equipa, independentemente de quem defrontarmos, temos de ser iguais a nós próprios como equipa, para equilibrarmos o facto de teoricamente termos um plantel não tão apetrechado, mas também temos jogadores de altíssimo nível. É nesse equilíbrio, na nossa organização de jogo, na nossa identidade como equipa que nos focamos”, reforçou.

A derrota frente ao Liverpool ficou para trás, mas Conceição não deixa de admitir que “há sempre ilações a tirar dos jogos, situações dentro da dinâmica de jogo que correm bem ou menos bem”, lembrando que o FC Porto está na “melhor prova de clubes do Mundo e tem de saber estar em todos os momentos com concentração e foco”.