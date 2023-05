Sérgio Conceição: «Quem não soubesse da situação, diria que esta equipa é a campeã nacional»

Sérgio Conceição e a mensagem ao intervalo: «Não tive de ajustar muita coisa» Sérgio Conceição e a mensagem ao intervalo: «Não tive de ajustar muita coisa»

Famalicão-FC Porto: Sérgio Conceição cumprimentou jogadores e árbitros, João Pedro Sousa saiu logo para os balneários

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito não só pela vitória do FC Porto em Famalicão , mas acima de tudo pela exibição e compromisso dos seus jogadores numa altura em que a luta pelo título não depende apenas dos dragões."Realçar o excelente jogo aqui da equipa. É sempre um campo difícil. Entrámos de forma fantástica, a perceber como sair da pressão do adversário, explicando as suas fragilidades. Aos 20 minutos podíamos ter marcado 3 ou 4 golos. Faltou aí, com 2-0, com o jogo controlado, ser mais maduros. Manter a bola no meio campo, não deixar que o Famalicão saísse com perdas de bola que não podemos ter. Foi o único ponto que falei ao intervalo. E numa dessas situações nasce o golo do Famalicão. Tivemos oportunidade para o 3-1 com o Grujic, não fizemos e, do nada, surgiu o penálti para o Famalicão empatar", começou por dizer, à SportTV."Havia pouca coisa a retificar. Criámos muitos problemas, situações para fazer golo. Era continuar e perceber o porquê de sofrermos com uma ou outra transição defesa-ataque. Na segunda controlámos mais, fizemos golos, mais oportunidades. Foi um jogo muitíssimo bom da equipa, estou contente não só pelo jogo conseguido, pelo resultado. Numa situação que não é facil, pois estamos habituados a estar em primeiro, não dependemos de nós, mas temos de continuar a acreditar dentro das nossas possibilidades", acrescentou.Questionado sobre as diferenças em relação aos jogos da Taça de Portugal, o técnico foi rápido na análise. "Houve mais controlo. Parece-me que a dinâmica em posse foi melhor hoje. A sair de trás, explorámos umas situações que devíamos ter explorado na Taça e não o fizemos. Já jogamos contra eles muitas vezes e sabíamos o que podíamos fazer. Estivemos muitíssimo bem. O único senão foi o controlo não ter sido total. Sofremos na transição, mas na segunda parte tudo ficou controlado".A fechar, Conceição explicou como mantém a equipa focada apesar de estar atrás na corrida pelo título. "É um trabalho que fazemos a todos os níveis. No trabalho, mas o grupo sabe que para representar este clube é preciso ter algo mais. Para conseguirmos, de 3 em 3 dias, de semana a semana, ser competitivos. Ser competitivo tem a ver com essa organização, com capacidade física e, depois, a nível emocional, pois é muito importante estar sempre motivado para fazer o que gostamos e dar o melhor de nós diariamente. Isso é inegociável para mim. Por isso digo que, mais do que a exibição, estou contente pela dedicação, determinação que tiveram. Quem olhasse para o campeonato e não soubesse qual a nossa situação neste momento, diria que a equipa está aqui é sem dúvida a campeã nacional", destacou o técnico, que a fechar deixou elogios a Fábio Veríssimo pelo facto de ter dado 13 minutos de compensação: "Acho muito bem, que fosse sempre assim. O meu aplauso, porque tentou compensar o que não foi jogado".