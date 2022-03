Sérgio Conceição: «Queremos sempre ganhar e é uma azia dos diabos quando isso não acontece»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão à visita do FC Porto ao terreno do Paços de Ferreira, da 25.ª jornada da Liga Bwin (domingo, 18h00).Expectativas são as melhores, no sentido de ser mais uma batalha difícil num campo historicamente difícil também. O Paços habituou-nos a ser uma equipa consistente a todos os níveis, com excelentes resultados, e agora cabe-nos a nós ir lá e tornar um jogo difícil num jogo mais acessível"."Temos de provar a melhor fase amanhã, acho que está sempre por vir. Dentro do que é um jogo ou um ciclo positivo, há sempre coisas que queremos melhorar. Sabemos que a época é longa, que faltam muitos jogos nas diferentes competições, e temos sempre de ir à procura de um momento em que somos melhores. Resultados têm sido positivos, muitíssimo positivos acho que não, podíamos ter feito melhor em algumas situações"."Foi talvez o pior jogo do grupo de trabalho que dirigi, foi um pós-Champions e foi um jogo mau da equipa. Não olho para estatísticas, quando são positivas ou negativas. Todos os jogos e momentos na vida são diferentes, podem ser semelhantes mas não iguais. Não vai ser o mesmo jogo de certeza absoluta. É trabalhar no que é o Paços, que está diferente da primeira volta, assim como nós. Temos de trabalhar na nossa dinâmica e princípios, e ver os problemas que eles nos podem colocar"."As dificuldades não são em Paços, são com as equipas que têm qualidade e preparam bem os jogos contra nós. Hoje em dia as equipas técnicas estão recheadas de elementos com capacidade, e os jogadores também são bons. O nosso campeonato é muito interessante a esse nível, e não há justificação. A justificação é que naquele jogo e momento devíamos ter feito melhor, e é o que queremos fazer amanhã para sair com os três pontos"."Acho que esse é um dos momentos, mas olho para outros. Para a ligação que provoca em constantes movimentos de apoio, é um jogador que explora as costas da linha defensiva adversária, mas o Toni Martínez também o faz. No último jogo vi-o a ganhar dois ou três lances talvez ao melhor jogador a nível aéreo do campeonato, o Coates. Provoca um desgaste grande na equipa daversário, cabe-me escolher quem encaixa melhor mediante a estratégia que temos para o jogo, estou contente com os três: Taremi, Evanilson e Toni Martínez, têm feito um excelente trabalho. Pedindo-lhes e trabalhando situações diferentes, a equipa fica mais forte"."É normal o discurso dos jogadores, mas acho que não é por aí. Não são as vitórias que têm de dar confiança, mas trabalhar sobre elas é sempre importante. A eliminatória ainda não acabou, mas o que conta agora é o campeonato. Não é qualquer resultado que nos dá confiança, o que pode dar isso é o trabalho diário, o que fazem aqui para depois alcançar as vitórias que podem culminar em títulos. Trabalhamos para ter confiança diariamente, acreditamos no processo. E isso é que nos dá confiança, independentemente de como os jogos corram. Em 2020 perdemos com o Paços e a partir daquele jogo não perdemos mais, por exemplo. Temos confiança no trabalho diário dos jogadores e na qualidade que temos, na própria estrutura"."Podemos sempre lutar pelas vitórias, nunca me ouviu dizer o contrário. Quando saem três jogadores importantes é normal, mas a partir do momento em que isso acontece não há nada a fazer. Mas entramos sempre para os treinos para dar o máximo, o limite. Entramos para algum jogo para não ganhar? Não. Queremos ganhar sempre e é uma azia dos diabos quando isso não acontece. É absolutamente normal"."Não posso dizer que jogar de três em três dias tenha de servir de desculpa, mas frisei na antevisão com o Sporting que mais um dia de recuperação é importante. Com as viagens, chegar às 4h00 da manhã, hoje estamos aqui passado dois dias a fazer a antevisão, e eles amanhã já têm de correr, jogar bem e dar tudo para ganhar. Depois temos segunda-feira para nos encontrarmos aqui, terça temos estágio e quarta jogamos com o Lyon. É desgastante, mas o plantel é grande que baste e os jogadores são humanos. Há momentos com mais desgaste e outros com menos. Estamos num clube grande em três frentes e temos de aceitar isso e olhar para isso de forma inteligente, até na gestão do grupo"."Depende. É interessante, até pelo que se ouve normalmente. Depende como olhamos para o futebol. Para mim um futebol mais vistoso é quando o guarda-redes num passe isola o avançado, mas isso é para mim. Permutas, trocas de passes e ludibriar o adversário de forma apoiada também gosto, mas depende dos jogadores que temos à disposição. Já jogámos em 3x4x3 transformado em 5x4x1, já jogámos em 4x2x3x1... dentro do que temos à disposição, temos de ter um mínimo de duas ou três variantes no jogo para não darmos referências ao adversário na missão defensiva. Estarmos preparados para desmontar o processo defensivo do adversário e sermos fortes quando temos a bola. O Vitinha não é um Danilo por exemplo. O Matheus pode-se aproximar ao Herrera... o Bruno Costa não é outros médios que tinha... tenho Evanilson e Taremi que são jogadores refinados, tinha Marega e Tiquinho que eram diferentes. Tiro o melhor de todos neste momento, sempre com o pensamento em ganhar, o mais importante".