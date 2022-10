Sérgio Conceição: «A jogada do primeiro golo é fantástica»

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, mostrou-se satisfeito pela obtenção da primeira vitória na presente edição da fase de grupos da Liga dos Campeões, rubricada esta terça-feira diante do Bayer Leverkusen (2-0), no Estádio do Dragão."Ele está lá exatamente para isso, para defender. A jogada do 1.º golo é fantástica. A jogada onde nós saímos de uma forma muito vertical para o ataque e fizemos um golo muito bonito. Numa Liga dos Campeões não é fácil. Temos equipas muito competitivas, que jogam em campeonatos onde têm testes semanais muito fortes, onde estão habituadas a este tipo de ritmo e intensidade do jogo. Nos temos de equilibrar. Por vezes não é fácil. Queríamos sobrepor-nos ao adversário do primeiro ao último minuto mas o adversário também tem qualidade. O Bayer Leverkusen não está num momento fantástico mas tem jogadores que, de um momento para o outro, podem desequilibrar o jogo. Acho que houve alguma precipitação na primeira parte, com e sem bola. Definimos não muito bem a nossa zona e o nosso momento de pressão. Demos iniciativa ao adversário e deixámo-los chegar aos corredores laterais onde eles têm jogadores fortíssimos no 1 contra 1. Houve uma outra recuperação que foi fundamental ao intervalo para o que fizemos na segunda parte, que foi claramente nossa. Conseguimos os golos, com o controlo do jogo. Tínhamos de ter respeito por uma equipa que estava habituada a estes palcos", começou por vincar à Eleven Sports.