Sérgio Conceição reage à morte de Franck Berrier

Sérgio Conceição lamentou este sábado a morte de Franck Berrier, seu antigo jogador no Standard Liège, em 2010/11, quando o atual técnico do FC Porto era adjunto de Dominique D’Onofrio.





"Tive a felicidade de trabalhar com um excelente jogador, além de ter uma grande qualidade profissional, era também uma excelente pessoa. São acidentes inexplicáveis que me tocam. Um abraço à família e às pessoas mais próximas dele", afirmou o treinador dos dragões na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão (amanhã, 18 horas).Recorde-se que o antigo médio francês morreu aos 37 anos, vítima de uma paragem cardíaca sofrida enquanto praticava desporto. A informação foi divulgada pelos belgas do Oostende, clube que ex-futebolista representou durante cinco temporadas e onde foi treinador-adjunto na época passada. Berrier fez quase toda a carreira na Bélgica.