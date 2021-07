Sérgio Conceição: «Recebi insultos quando Bruno Costa saiu, mas hoje é ele quem merece palmas»

Sérgio Conceição ficou satisfeito com a exibição frente ao Lille e, sobretudo, com aquilo que o grupo que tem às suas ordens tem mostrado desde o início da pré-época. Pelo meio, deixou ainda elogios a Bruno Costa, que voltou ao FC Porto este defeso e marcou o primeiro golo do triunfo frente ao campeão gaulês.





"O nosso trabalho é diário. Mais um dia, de treino com jogo, onde houve continuidade do que temos feito no dia-a-dia. Contente sempre, não só hoje, mas desde que começou a época, com a dedicação, a forma como os jogadores interpretam o que é estar no FC Porto. Isso deixa-me satisfeito. Conhecem a equipa técnica, nós também os conhecemos, e fica mais fácil.""Gosto de ver, principalmente porque o Bruno, como acontece a muitos da formação de grandes clubes, teve um período de transição entre a formação e a equipa principal. Não é a mesma coisa. Recebi alguns insultos quando o Bruno foi para Portimonense e depois para o Paços, mas hoje é o Bruno que merece palmas, não eu. Tocou no nível mais baixo e percebeu o que é preciso para ser jogador de mais alto nível. Queremos o melhor para o clube com consciência tranquila nas opções que tomo. Aqui julga-se pela competência e pela qualidade, isso é inegociável para mim.""Há muito mais trabalho pela frente. Queremos estar preparados para ser um início de campeonato diferente da época passada. As primeiras seis jornadas foram fatais para nós, depois não perdemos mais. Se o campeonato tivesse começado à 7.ª jornada tínhamos sido campeões. As dez jornadas iniciais são determinantes para um clube como o nosso que quer ser campeão. Estamos a trabalhar com afinco e vontade de recuperar o que é nosso. Há muito para trabalhar, estamos aqui de corpo e alma, com grande ambição e de acordo com aquilo que são os pergaminhos do clube."