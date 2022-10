Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão ao clássico com o Benfica, jogo grande que abre a 10.ª jornada amanhã (20H15). A conferência começou com um atraso de cerca de 15 minutos, atraso esse que o treinador do FC porto justificou com um controlo antidoping. "O segundo desta semana", atirou."Olho de uma forma positiva para o adversário. A prova disso é que ainda não perderam em jogos oficiais, têm uma equipa que me parece completa no sentido de interpretar bem todos os momentos do jogo. É uma equipa diferente quando não tem a bola relativamente ao passado recente, sempre com a mesma capacidade de chegar ao último terço e criar situações. Individualmente sabem que é uma equipa recheada de bons valores assim como nós. Espero um jogo equilibrado, um clássico, onde vão estar as duas melhores equipas. Espero que haja um bom espetáculo dentro do campo e aproveito já para mandar mensagem aos sócios e adeptos, precisamos deles no início do jogo. Conheço o trânsito do Porto e sei que não é fácil"."Peço também desculpa por ter chegado atrasado, mas tivemos um controlo antidoping, o segundo esta semana. O cérebro é a equipa, a dinâmica da equipa é que é importante. Ofensivamente destacam-se uns, defensivamente outros, mas fazem todos parte da equipa. Acho que tem tudo para ser um grande espetáculo. Quando há jogos com este nível competitivo, pode não ser o melhor em termos estéticos, mas espera-se isso. Um jogo de alto nível, é isso que esperamos"."A nossa preocupação é com o que o adversário faz nos diferentes momentos do jogo. O Benfica tem muita variedade nas bolas paradas também. Faço sempre essa análise aos adversários, mas vou ficar por aqui neste caso. É uma equipa diferente, e se fosse desmontar a equipa do Benfica ia estar a falar da nossa estratégia para o jogo e não o vou fazer"."A nossa forma de jogar não muda. Os jogadores têm características diferentes, mas a base do trabalho é o que fazemos tendo em conta o adversário. Fazemo-lo não só pelo respeito que eles merecem, mas porque acho que o trabalho é feito com mais qualidade. É preciso olhar para o onze do Benfica e ter algumas preocupações com certos jogadores, mas isso faz parte da análise que fazemos. Têm algumas caras novas, novo treinador... estamos preparados para tudo isso. Dores de cabeça? Tenho para escolher o lateral direito. O João Mário e o Galeno ainda não temos certezas se vão estar connosco"."O fator psicológico é sempre importante. É fundamental que os jogadores estejam bem a nível emocional e no resto. Somos uma equipa com alguns jogadores jovens, que se calhar vão passar por um clássico pela primeira vez, e onde o fator psicológico importa muito, mas é algo que trabalhamos. E não é por este jogo. Não fazemos mais do que já fazemos diariamente"."Para mim, o importante é o FC Porto estar bem. O adversário não posso controlar"."Olhámos para esse jogo, claro que sim, mas a nossa referência foram outros jogos"."Estamos preparados para o clássico e para o que vai ser o jogo. Relativamente à fase podemos falar no final do jogo. Ganhámos ao Sporting e depois foi o que foi em Vila do Conde. Os últimos resultados frente ao Benfica fazem parte do passado. Foi importante em um ou outro jogo. Ninguém é campeão à 10.ª jornada, independentemente do resultado de amanhã. Dentro disso, percebemos também que temos de dar uma boa resposta e ganhar o jogo, e é dessa forma que vamos entrar amanhã no Dragão".