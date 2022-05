Sérgio Conceição recorda época em vídeo: «São os títulos a nossa maior motivação, a nossa razão de ser»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

São os títulos a nossa maior motivação, a nossa razão de ser. São por eles, e pelos portistas que os festejam, que sacrificamos tanto ao longo de uma época. #CAMP30ES pic.twitter.com/vlCg8Cmqip — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) May 18, 2022

Sérgio Conceição alcançou o terceiro título de campeão nacional pelo FC Porto, em 2021/22. Esta quarta-feira, através das redes sociais, o treinador dos dragões recordou a época num vídeo partilhado."São os títulos que validam as nossas opções, as nossas decisões ao longo dias e horas de trabalho. São os títulos a nossa maior motivação, a nossa razão de ser. São por eles, e pelos portistas que os festejam, que sacrificamos tanto ao longo de uma época", sublinhou em declarações através da conta oficial de Twitter.O treinador dos dragões pode levar a equipa à dobradinha, no domingo, caso o FC Porto vença o Tondela na final da Taça de Portugal.