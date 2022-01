Sérgio Conceição recorda mãe em dia de aniversário: «As saudades são tantas quanto no dia em que partiste»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

Maria Alice, mãe de Sérgio Conceição, faleceu quando o agora treinador do FC Porto tinha apenas 18 anos e, se fosse viva, faria 87 anos esta quinta-feira. Uma data sempre especial para o técnico e que, desta vez, fez questão de a lembrar nas redes sociais."Dizem que o tempo cura as saudades, mas só ajuda a aceitar a realidade. Hoje seriam 87 anos Mãe, e as saudades são tantas quanto no dia em que partiste, cedo de mais", escreveu Sérgio Conceição na sua página de Instagram, numa publicação que recebeu rapidamente centenas de 'gostos' e comentários, entre eles os dos filhos Rodrigo e Moisés, que não chegaram a conhecer a avó.