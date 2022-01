Sérgio Conceição recruta cinco defesas à equipa B do FC Porto

O FC Porto cumpriu, esta quarta-feira, mais um treino de preparação para o jogo de sábado, frente ao Estoril, referente à 17.ª jornada da Liga Bwin. Foi uma sessão marcada pela presença de uma mão-cheias de defesas do FC Porto B.Os defesas-centrais João Marcelo, Romain Correia e Zé Pedro, bem como o lateral esquerdo João Mendes e o lateral direito Rodrigo Pinheiro estiveram sob as ordens de Sérgio Conceição.Face às lesões dos centrais Pepe e Marcano, que voltaram a fazer tratamento e trabalho no ginásio, bem como dos laterais João Mário e Manafá, ambos em tratamento, além das ausências, na CAN, dos também laterais Zaidu e Nanu, o treinador do FC Porto sentiu a necessidade de recrutar 'armas' à equipa B.Recorde-se que Luis Díaz também já treinou no Olival , mas depois do restante grupo de trabalho.O FC Porto, de resto, volta a treinar amanhã de manhã, novamente no Olival.