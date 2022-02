Sérgio Conceição rejeita acusação de agressão a Frederico Varandas

Sérgio Conceição, apuroujunto de fonte próxima ao treinador, rejeita a acusação de tentativa de agressão a Frederico Varandas que lhe foi dirigida no comunicado do Sporting. O técnico do FC Porto admite, porém, que "mandou uma boca" ao presidente leonino, mas acrescenta que "nem sequer sequer se chegou perto do presidente e de outros elementos do Sporting".Recorde-se que logo após o apito final de João Pinheiro, Sérgio Conceição subiu ao relvado para tentar acalmar os ânimos e separar jogadores e elementos do staff dos clubes rivais. Depois, o treinador do FC Porto recolheu ao balneário e foi lá que ouviu a conferência de Frederico Varandas, assistindo, por fim, à passagem do líder dos leões rumo à zona onde o autocarro do clube estava estacionado.Para o treinador do FC Porto, as acusações que lhe foram dirigidas pelo Sporting são um "claro caso de aproveitamento da imagem aguerrida" que tem. Recorde-se que as divergências entre Sérgio Conceição e Frederico Varandas são antigas, como se viu na final da edição de 2019 da Taça de Portugal, quando o treinador portista deixou o presidente sportinguista de mão estendida , na hora de receber as medalhas.