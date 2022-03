Sérgio Conceição rendido a Vitinha: «Temos um jogador que enche o campo»

O FC Porto bateu este domingo o Paços de Ferreira, por 4-2, na Capital do Móvel, em jogo da 25.ª jornada da Liga Bwin, um resultado que serviu para os dragões reestabeleceram a vantagem de seis pontos para o segundo classificado Sporting na tabela classificativa.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição elogiou os momentos "brilhantes" que a equipa conseguiu construir e criar no meio-campo adversário, sublinhando as qualidades de Vitinha, que hoje esteve envolvido em todos os quatro golos da vitória azul e branca, mas deixou reparos aos "erros coletivos" cometidos nos lances que originam os dois golos do Paços de Ferreira.

"Parece-me redutor que o mérito foi só a partir do momento em que entramos bem no jogo. Houve momentos que direi brilhantes, sobretudo na nossa posse e controlo no meio-campo ofensivo. Há um ou outro erro que me custa aceitar, não estou a falar de um jogador apenas, mas de erros coletivos. Foi um jogo positivo, com momentos brilhantes da nossa equipa", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações aos microfones da Sport TV.

Exibição de Vitinha e a evolução do jovem médio

"É verdade, é normal que as pessoas vejam esses momentos que o Vitinha faz assistências ou recupera a posse para concluir as jogadas em golo. Está num bom momento. Mas esse trabalho que ele tem vindo a fazer, com bola é um jogador fabuloso, com técnica e qualidade, melhorou no passe mais longo, no timing de soltar a bola. Neste momento, parece-me um médio completo. É dos jogadores que recupera mais bolas, aliando isso à qualidade técnica, temos um jogador que enche o campo. Não esquecendo o trabalho do Matheus e do Otávio dentro de campo. Naquilo que foi a nossa pressão mais alta, deixámos os centrais sair mais com bola, correu bem porque partimos com perigo aproveitando esse espaço deixado pelo Paços. Pena é os erros que cometemos naquilo que somos fortes."

Erros de Wendell nos dois golos do Paços?

"Quando há jogadores que fazem golos, não gosto de dar os golos aos jogadores mas sim à equipa e aqui é igual. Olhamos sempre para o guarda-redes ou para o jogador que foi batido, eu gosto de olhar para o início da jogada e perceber onde estão os erros. Coletivamente, não estivemos tão bem a nível defensivo."

Uribe, Otávio e Taremi e uma das nuances que o FC Porto mais se sente confortável a jogar

"Acho que ganhamos alguma consistência com uma ou outra nuance que colocámos no processo ofensivo. O Pepê está muito bem, o Otávio obviamente que se sente bem pelo meio e o Taremi cria perigo desde a ala. Sabemos que o Uribe é extremamente inteligente e isso permite-nos ter uma ou outra nuance no momento ofensivo, algo que nos deixa ainda mais confortáveis", terminou.