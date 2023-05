Sérgio Conceição responde a João Pedro Sousa sobre Pepe: «Ele é que é mal formado»

A revolta de Pepe com Colombatto: árbitro Manuel Mota tentou acalmá-lo A revolta de Pepe com Colombatto: árbitro Manuel Mota tentou acalmá-lo

Apesar de ter sido expulso, Sérgio Conceição marcou presença na conferência de imprensa, no Estádio do Dragão, em particular para responder a várias questões extra-futebol. Em particular sobre as palavras de João Pedro Sousa, o técnico do FC Porto não quis deixar o homólogo do Famalicão sem resposta."Esse senhor veio e chamou mentiroso ao Pepe, disse que eu era mal formado e mal educado, mas pelos vistos quem é mal educado e mal educado é esse senhor, o tal treinador que disse que o jogo mais importante não era o jogo do FC Porto mas a final do Jamor. Cria expectativas muito altas e a desilusão é grande... Sobre o Pepe, confio plenamente nele e estão os áudios, possivelmente do árbitro que, depois, o Conselho de Arbitragem há-de ouvir e perceber, pois foi junto do árbitro que o atleta do Famalicão chamou o que chamou ao Pepe. Como toda a gente sabe, é o capitão da selecção, um dos jogadores mais titulados portugueses, um grandíssimo profissional… Isso é faltar ao respeito. Isso é ser mal formado e mal educado porque ele não estava lá para ouvir o que o Pepe ouviu", sustentou em declarações após a qualificação para a final da Taça de Portugal.