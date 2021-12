Sérgio Conceição e a série imbatível na Liga: «Dizem que é no grito e no berro»

Sérgio Conceição mostrou-se globalmente satisfeito com o triunfo do FC Porto sobre o Portimonense , ainda que confesse que o resultado de 3-0 não ilustra as dificuldades sentidas pelos dragões na visita ao Algarve."Resultado não espelha a dificuldade do jogo. Foi merecido, mas foi difícil. Contra um Portimonense que tem jogadores com características que dificultam quando pressionam, quando joga de uma forma direta, com capacidade para ganhar os duelos na segunda bola e que é muito rápido nas costas. Nos primeiros minutos sentimos dificuldades, mas depois fomos crescendo, criando situações no último terço. Mais uma vez, criámos muito para aquilo que concluímos e que dá em golo. Mas estou muito contente com a boa prestação da equipa. Todos os jogadores, os que entraram de início e os que o fizeram durante o jogo... Foi um jogo bem conseguido, consistente. Poderíamos ter feito mais um outro golo, mas o adversário também teve as suas situações perigosas. O resultado é justo, num bom jogo de futebol", começou por dizer.Vitinha saiu de campo como o melhor em jogo para a SportTV e Conceição explicou a sua opção de lançar o jogo de início. "Os princípios estão lá, eles sabem quais são e dentro dessa dinâmica coletiva há jogadores com características diferentes. É absolutamente normal, dão coisas diferentes ao jogo. Ele podia ser importante visto ter muita qualidade na posse e circulação. E com um meio campo assim, com jogadores fisicamente muito fortes, precisávamos de gente que conseguisse ter boa dinâmica com bola. Não é que o Sérgio, Bruno ou Marco não o tenham, mas têm características diferentes."Questionado sobre a série de 41 jogos seguidos sem perder na Liga, Sérgio Conceição mostrou estar atento aos programas de análise de futebol e deixou uma 'bicada'. "Ontem resumiram num programa do Canal 11, que é no berro e no grito. Há quatro anos que estou aqui, para ter o sucesso que temos é no berro e no grito".Por fim, um olhar à Liga dos Campeões, com o duelo de terça-feira com o At. Madrid. "Agora é desacansar e a partir de amanhã pensar no Atlético. É um jogo importante. Temos que dar o melhor para dar continuidade ao que foi o FC Porto na história e comigo aqui. Em 3 anos passámos sempre aos 'oitavos'. Vamos tentar, será um jogo difícil, mas está tudo em aberto, como disse no início do grupo".