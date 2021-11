Sérgio Conceição revela o que disse ao filho Francisco e assume: «Em casa pode cair uma lágrima...»

Diante do Feirense, o FC Porto venceu por 5-1, numa partida que acabara sempre por ser especial tanto para Francisco Conceição como para o pai Sérgio, o treinador. Francisco marcou e, na hora de celebrar, abraçou o pai, que naquele momento lhe disse algo ao ouvido. Na 'flash interview' da SportTV, apesar de assumir que nem o devia dizer, Sérgio revelou aquilo o que foi dito."Vou confidenciar que a primeira coisa que me veio à cabeça quando ele me veio abraçar, contente por ter marcado o primeiro golo, a minha primeira frase foi 'vai agradecer ao Mehdi', porque é ele quem normalmente marca os penáltis. Mas achei que naquele momento era importante dar moral a um avançado. Não por ser o Francisco, mas sim por ser um avançado que está à procura do golo. O Francisco é exatamente igual aos outros. Em casa é completamente diferente, pode cair uma lágrima, aí já vejo de forma diferente, mas consigo separar o que são as coisas entre treinador e o pai dos quatro filhos que tenho", garantiu.