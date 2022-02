Sérgio Conceição: «Rúben Semedo vem com alguns quilos a mais»

Na antevisão ao jogo com o Arouca, Sérgio Conceição abordou também o mercado de transferências."O mercado... já falámos dele, não vale a pena continuarmos a falar do mesmo. Esses jogadores, não só no FC Porto, mas em todo o lado, têm o seu período de adaptção. O Ruben [Semedo] vem com alguns quilos a mais, vai ter alguma dificuldade nesta fase incial. Eustáquio fez um treino e o Galeno que não vem a 100 por cento também fez um treino. São reforços, vão ter o seu período de adaptação, mas estamos cá para trabalhar e conseguir ao máximo o melhor deles", disse.E prosseguiu, avaliando o regresso de Galeno: "Apanhei o Galeno connosco numa fase inicial da sua carreira. Na altura, tínhamos jogadores que eu achava que naquele momento me davam uma resposta mais capaz do que o Galeno. Teve a sua evolução natural que têm os jogadores de qualidade. O Braga conseguiu dar-lhe ritmo competitivo que faz com que os jogadores cresçam e evoluam e que é preciso para um jogador que joga na posição dele".