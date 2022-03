Sérgio Conceição: «Sabem quanto se jogou dos 70 aos 82 minutos frente ao Gil Vicente?»

Sérgio Conceição falou esta terça-feira do tempo útil de jogo contra o Gil Vicente e revelou o que esteve na origem do cartão amarelo que acabou por ver no final."Levei um amarelo por perguntar ao árbitro como era foi possível só oito minutos de descontos. Sabem quanto se jogou dos 70 aos 82 minutos? Um minuto e meio. Só naquele período... Tinha ali adjuntos. Isto faz com que a equipa adversária, em inferioridade, tenha vantagem. É uma vergonha, uma vergonha. Não se torna mais fácil. Jogar contra dez é melhor, não há dúvida, mas temos de olhar para o contexto e não de uma forma simples e básica", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting.Ainda em relação a este jogo, Conceição disse que passou uma "mensagem forte" ao grupo. "Foi uma mensagem forte, os jogadores sabem o que estou a dizer. Depois do jogo com o Gil Vicent. Não vou partilhar aqui", referiu.