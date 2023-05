Sérgio Conceição sai em defesa de Pepe: «Quem insulta e provoca um jogador destes...»

Questionado sobre como geriu a situação de Pepe após o jogo com o Famalicão - o capitão do FC Porto apresentou queixa à PSP por alegados insultos racistas por parte de Santiago Colombatto -, Sérgio Conceição não poupou elogios ao central."Quem tenta falar sobre um jogador que tem três Ligas do Campeões, quem insulta, provoca um jogador destes, que tem um Campeonato da Europa pelo nosso país, um dos jogadores mais titulados portugueses e no mundo, um profissional com 40 anos que dá o que dá ao clube e à Seleção Nacional... Há uns que nascem para serem campeões, como o Pepe, e outros que nascem para ser comentadores, com análises de auto-ajuda e coisas do génreo. Uns nascem para ter vitórias no seu dia a dia que dão títulos, outros para esse tipo de situações, para serem comentadores ou fazer análise emocional em programas que passam na nossa televisão", afirmou o treinador este domingo em conferência de antevisão ao jogo com o Arouca (amnahã, 21H15).