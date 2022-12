Sérgio Conceição: «Diogo Costa, Otávio e Pepe? São três pilares da Seleção»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A conferência de imprensa tinha como intenção lançar o jogo desta noite, em Chaves, mas a vitória estrondosa da Seleção Nacional, frente à Suíça, acabou por dominar a conversa de Sérgio Conceição com a comunicação social. O técnico, de 48 anos, mostrou-se “encantado” com a exibição e o triunfo de Portugal, distribuindo elogios por todos, em especial pelos seus pupilos.

"Dou os parabéns ao Fernando Santos e a todo o grupo de trabalho pela excelente exibição. Foi uma boa demonstração, não apenas do talento individual, mas principalmente como equipa. Foi uma equipa bastante solidária, muito presente, e a perceber muito bem aquilo que o jogo precisava, isso encantou-me como treinador, olhar para aquilo que foi a ocupação do espaço pelo João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio, porque olhamos para o Otávio, Pepe e Diogo Costa, e estamos a ver três pilares que dão um equilíbrio fantástico à Seleção", destacou Conceição, não se querendo alongar em mais considerações. "Ainda começam a dizer que quero ser seleccionador ou que estou a dar bitaites ao Fernando Santos. Não é nada disso, é pela paixão e pela alegria que sinto neste momento ao ver a nossa Seleção a brilhar", disse, entre risos, considerando que colocar a vitória frente à Suíça no quadro de honra da Seleção poderá ser precipitado.

"No quadro de honra está a nossa final do Europeu, porque ganhámos. Dizem que a geração a que pertenci era a de ouro, mas geração de ouro é essa que ganhou o Europeu e esta que tem possibilidades de ganhar o Mundial. Quem ganha é que fica na história, quem anda lá perto normalmente não fica", vincou.

Um desses campeões é Pepe. "Foi o jogador mais profissional que treinei, o mais focado de todos. Depois junta a isso uma alegria que contagia os colegas, uma predisposição para o treino e para o jogo, e cuida-se, daí que seja um animal super competitivo e continua a dar cartas", realçou o técnico.

Taremi e Grujic estão bem

De volta ao Olival e convocados para Chaves estão Mehdi Taremi e Marko Grujic, ao contrário de Stephen Eustáquio, devido a lesão. Sérgio Conceição garantiu que o iraniano e o sérvio estão à disposição. "Os que regressaram estão bem, estou a falar dos disponíveis, Grujic e Taremi. Estão bem anímica e fisicamente, melhor o Marko, porque tem menos tempo de utilização, está mais fresco, vamos ver... Amanhã [hoje] é uma solução para jogar, se de início ou a partir do banco, logo se verá. Eu sei, mas não costumo dizer...", lembrou o técnico, adiantando que a opção que vier a tomar depende de alguns fatores: "A utilização pode ser influenciada depois de uma viagem e do tempo de utilização de um e de outro."

Opinião sobre CR7 "é contrária ao que muita gente pensa"

Cristiano Ronaldo é um dos temas que marca a atualidade desportiva nacional, pelo que se impunha ouvir a visão de Sérgio Conceição. O técnico gostaria de dar a sua versão dos factos, mas, ao contrário do que é habitual, preferiu jogar à defesa... "Não queria acabar a conferência a falar da Seleção e do Cristiano. Tenho a minha opinião, se calhar vai um bocadinho ao contrário daquilo que muita gente pensa, mas é a minha opinião, acho que não vale a pena estar aqui… Numa próxima oportunidade, se quiserem, podemos falar sobre isso", rematou. Ainda mais cauteloso, mas sem deixar escapar um longo sorriso, foi quando lhe perguntaram se um dia gosria de ser selecionador. "Estávamos tão bem…", respondeu, desviando imediatamente a conferência para outro campo.