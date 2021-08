Sérgio Conceição satisfeito com o plantel: «Jogadores com qualidade são sempre bem vindos»

Sérgio Conceição garantiu estar satisfeito com os jogadores que tem à disposição no FC Porto, tendo destacado a 'juventude' do Olival que se juntou esta temporada à equipa principal, à margem da conferência de imprensa de antevisão do duelo na jornada inaugural da Liga Bwin com o Belenenses SAD.





"[Demasiados jogadores para o meio-campo] jogadores com qualidade são sempre bem vindos e criam as boas dores de cabeça ao treinador. São os que são necessários. Fico agradado com os jovens da formação, são 10 no plantel principal. Fico agradado com isso. Estão aqui não por pressão pública ou moda, mas pela qualidade que têm", vincou, reforçando a ideia de que quer manter o 'núcleo duro' dos azuis e brancos."Claramente que quero manter os jogadores que acho que são imprescindíveis na equipa. Esses são aqueles que fazem parte da base e do plantel do ano passado. Não podemos virar a cara àquilo que é a chegada de um clube que bata a cláusula do jogador e o leve. Somos mais vendedores do que compradores", realçou.Já sobre a possível gestão que terá de ser feita com Luis Díaz, depois de ter estado ao serviço da seleção colombiana na Copa América, Sérgio Conceição foi claro e garantiu que é algo que está pensado "à lupa" pela estrutura do clube."Essa gestão foi feita com todos os jogadores que foram para a seleçoes. Há uma comunicação diária com a equipa técnica e departamento médico. Tudo isso é visto à lupa, ao pormenor. Os dias de descanso, a chegada dele, a integração no trabalho com a equipa. Estou a falar dele como falo dos outros. Com o Uribe foi diferente porque veio lesionado. Estamos muito atentos e temos uma série de pessoas competentes para que o jogador esteja no seu máximo quando chega às mãos do treinador", destacou.