Sérgio Conceição: «Se estamos com menos pré-disposição e temos a barriga meio cheia fica difícil»

Sérgio Conceição abordou as dificuldades pelas quais o FC Porto passou no triunfo deste domingo frente ao Vizela (1-0) , mas frisou que a vitória, apesar dos dragões "não terem criado muitas oportunidades", "é merecida"."O campeonato é sempre difícil. Todos os jogos têm uma história diferente, neste sabíamos que vínhamos aqui a um campo com um treinador e jogadores que nos conhecem bem. Devíamos ter feito mais na primeira parte. Temos uma dinâmica de jogo, com bola e sem bola, onde queremos ter supremacia sobre o adversário e ser melhores numa zona mais alta do campo, queremos ser pressionantes. Se estamos com menos pré-disposição, menos determinação e temos a barriga meio cheia fica difícil. Os laterais não apareciam para dar a largura, por dentro estava difícil porque o Vizela povoou muito o corredor central... fomos lendo o jogo, tentámos abrir a frente de ataque, tivemos que baixar e jogar de formas diferentes mudando vários jogadores para posições diferentes para tentar criar problemas ao Vizela. É mérito deles também, mas fizeram um remate enquadrado. Também não criámos assim tanto, mas foi uma vitória merecida onde os jogadores correram, mas em alguns casos correram mal", começou por dizer em declarações à Sport TV."Eles estavam avisados. Antes do jogo, depois do aquecimento, há pequenos sinais que nos fazem estar alerta e estar sempre em 'red line'. Não entrámos bem no jogo. Eu tinha avisado, as minhas últimas palavras antes de entrar em campo foram para entrarmos fortes porque o Vizela é uma equipa agressiva, que sabe o que faz em todos os momentos do jogo, e a verdade é que nesse sentido não entrámos tão bem. Os jogadores acabam por correr e dar o máximo, mas depois estamos em dificuldade porque dentro do nosso processo ofensivo e defensivo há jogadores que não cumprem e deixam a equipa toda em dificuldade. Vai ser um campeonato assim, com resultados no último minuto, outros jogos mais confortáveis"."Foi uma conversa com alguns elementos do banco, não quero falar sobre isso"."Fez o que lhe competia. Defendeu de forma rigorosa, concentrada, focada, e depois lá na frente é um jogador muito válido no jogo aéreo. Não é de agora, teve um percurso difícil no último ano e estamos contentes por ser mais uma solução. O nosso grupo de trabalho tem de ser um grupo competitivo com várias soluções para os diferentes lugares, e estamos contentes com todos. Está a jogar quem merece e quem dá melhor resposta durante a semana"."Estou a ficar mais velho, é logo o que me vem à cabeça. É um misto de sentimentos. Dedicamos esta vitória ao Eduardo, que perdeu o pai. Também é um bocadinho do Telmo, nosso preparador físico que faz anos hoje. Temos também um elemento que está todos os dias está connosco e contribui para o nosso dia a dia... tenho um colega meu que também está mal. Estou satisfeito com essa marca, mas essas marcas não me dizem nada. Não sou só eu, é o Vítor Bruno, Diamantino Figueiredo... para além da qualidade que têm, são excelentes seres humanos. É um misto de sentimentos. Não estou aqui com um sorriso rasgado mas faz parte".