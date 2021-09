Sérgio Conceição: «Se estou contente com o plantel que tenho? Claro que sim»

Uma vez terminada a janela de transferências, Sérgio Conceição confessou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao clássico da quinta jornada da Liga Bwin, entre Sporting e FC Porto, estar "contente" com o plantel que tem atualmente em mãos.





"Não vale a pena dizer se estou satisfeito ou não. Não sou empresário ou dirigente. Faz parte do futebol [vendas] em países que não são tão fortes financeiramente. A partir desse momento, não tem nada a ver com as vendas ou não vendas. O que eu falo com o presidente, e estamos sempre de acordo, os jogadores que eu acho importantes para estarem connosco. Se estou contente com o plantel que tenho? Claro que sim", atirou.