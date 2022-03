Sérgio Conceição: «Se eu não ganhar, não vou ser tão simpático para os adeptos do FC Porto»

Sérgio Conceição acredita que se o FC Porto não conquistar, esta temporada, o campeonato nacional a sua imagem ficará menos positiva aos olhos dos adeptos portistas.





"Os adeptos do FC Porto gostam de gente que odeia perder e adora ganhar. Se eu não ganhar, não vou ser tão simpático para os adeptos do FC Porto", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações aos jornalistas presentes no fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), realizado esta terça-feira em Leiria.Sérgio Conceição não quis colocar o FC Porto como favorito a conquistar o título nacional, assumindo que os três 'grandes' partem "todos do zero" no início de cada temporada.

"Nós quando representamos o FC Porto, ou equipas como os três grandes, há sempre essa responsabilidade quanto ao nosso desempenho, de dar sempre o melhor, de diariamente trabalho no máximo e no limite, para tentar conseguir ganhar títulos. Não é favoritismo nenhum, será o pensamento meu, do Amorim e do Veríssimo. Principalmente destes três, com o Carvalhal a aproximar e Sp. Braga a afirmar-se como um quarto 'grande'. No começo do campeonato partimos todos do zero", terminou.