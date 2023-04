Sérgio Conceição: «Se fosse por um ou outro raspanete que dou já não tinha jogadores»

Apesar de admitir que nos "últimos três, quatro jogos" a equipa do FC Porto "teve um comportamento muitíssimo positivo em tudo o que fez", Sérgio Conceição reconhece que houve "momentos desagradáveis" durante a época."Os grandes campeões são aqueles para os quais as vitórias sabem a pouco e a derrota tem um sabor amargo. Quem anda à procura de títulos, como o FC Porto, os títulos são normais, anormalidade é quando não se ganha. Aconteceram momentos desagradáveis esta época… Neste últimos 3, 4 jogos, a equipa tem um comportamento muitíssimo positivo daquilo que faz; nada fazia prever um ou outro acidente que tivemos, custa-nos muito, mas faz parte da caminhada das equipas. Fomos sempre atrás do que fizemos mal, mas estamos num bom momento em tudo, na atitude, no não adormecer, há que olhar para a frente. A forma como gesticulo ou vejo o jogo... no último jogo fizeram-me uma pergunta sobre se o Namaso tinha saído porque me irritei com ele. Se fosse por um ou outro raspanete que dou, já não tinha jogadores. Faz parte. A minha postura no banco é a mesma seja num jogo a feijões ou na Liga dos Campeões", afirmou este sábado na antevisão ao dérbi com o Boavista, agendado para amanhã, às 18 horas.