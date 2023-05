Sérgio Conceição: «Se gerirmos a coisa vai dar para o torto»

A vantagem conseguida pelo FC Porto no jogo da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, em Famalicão, não levou Sérgio Conceição a alterar o discurso na antevisão ao reencontro com os minhotos. A vontade de vencer tem de ser a mesma, a intensidade tem de estar ao nível habitual e vão para o campo os melhores. Como sempre. Até porque se for de outra forma, o treinador acredita que o final não vai ser agradável para os dragões.

"Não há gestão. Se gerirmos alguma coisa vai dar para o torto. E dar para o torto é não irmos à final. Não tenho dúvida nenhuma. Tenho um grandíssimo respeito pelo Famalicão, pelos seus jogadores de qualidade e que, neste momento, jogam bem organizados, são perigosos a atacar. Temos de olhar para a estratégia definida e vamos lá para dentro com os que achamos que dão garantias numa fase inicial", assegurou Sérgio Conceição, numa ideia muito repetida ao longo de toda a conferência e que serviu de alerta para a necessidade de colocar o foco unicamente neste encontro, isto numa altura de decisões também na Liga Bwin.

"Preparamos um jogo de cada vez. Como disse há bocado, estamos habituados a competir de três em três dias praticamente o ano todo. Chegamos longe em todas as competições e os jogadores estão habituados a isso. É melhor competir a meio da semana do que não ter esse jogo. Temos um grupo de jogadores em que todos querem jogar e a gestão é feita durante um ano, não especificamente num jogo, de acordo com o estado físico e anímico dos jogadores e a estratégia para o jogo. Se pensamos em dois ao mesmo tempo, acabamos por não estar como deve ser em nenhum", atirou o técnico, deixando no ar, ainda assim, a possibilidade de fazer uma ou outra mexida relativamente ao onze que iniciou o dérbi frente ao Boavista: "Não dou nada a ninguém. Os que jogam têm respeito pelos que estão no banco, os que estão no banco têm de ter respeito pelos que estão em casa. E depois cabe-me a mim escolher. Prefiro ter um jogador fresco que me pode dar algo que outro de igual valia e características diferentes com mais fadiga não dará. Vou meter os melhores para este jogo."

Nos últimos 15 encontros, o FC Porto apenas em dois deles conseguiu vitórias por mais do que um golo. Facto que Sérgio Conceição já identificou e para o qual encontra "várias explicações", uma delas relacionada com o aproximar do final da época. "É normal que os jogos ganhem o seu peso e uma dimensão diferente, onde muitas vezes estar a ganhar por 1-0 ou 2-1... É mais a vontade de estar por cima do marcador do que ir à procura de outro golo. Numa fase diferente da época, de certeza que a resposta é outra. Agora se perguntar ao treinador o que é que nós, como clube e equipa, queremos, é fazer um 2-1 e procurar o 3-1, essa é a nossa postura desde sempre aqui", assumiu Conceição.

Do Fortnite aos... dois estalos

Prosseguindo na análise ao peso dos jogos nesta fase, o técnico foi questionado sobre a importância de ter elementos no plantel com tarimba para fazerem a diferença. A resposta, essa, foi um raio-x às diferentes gerações que tem no plantel. "Vejo miúdos de 20 anos que pensam no Fortnite [videojogo] e nas Playstations nestes momentos. O Pepe atira-se para o chão quando falhamos uma ocasião, é outra paixão e eu revejo-me nisso. Mas há miúdos que parece que não sentem essa pressão e essa questão emocional é decisiva e trabalhada, mas esta nova geração... Por um lado é bom, mas queremos que tenham o brilho, a paixão e o frio na barriga para metermos o travão e não termos de dar dois estalos para acordá-los", considerou Conceição, com muitos sorrisos pelo meio.

Caso mais grave não foi no dérbi

O timing escolhido por Rui Costa para dar por terminado o dérbi da Invicta no último domingo foi motivo de queixas por parte do Boavista, prosseguindo a discussão à volta do tema nos dias que se seguiram. Sérgio Conceição foi questionado sobre o assunto, mas optou por não se alongar muito na resposta. "Nem comento isso. Houve coisas muito mais importantes e graves, sendo um homem do futebol, que aconteceram nesta jornada. Isso nem merece comentário", frisou o treinador dos dragões. De recordar que na terça-feira, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, associou o ruído ao Benfica e falou em "cartilha pura e dura".

Pedroto segue "bem lá em cima"

Esta noite, Sérgio Conceição vai fazer o jogo 322 como treinador do FC Porto e igualar José Maria Pedroto no topo da lista dos técnicos com mais encontros pelos dragões. Uma marca que, apesar de ser motivo de orgulho para toda a equipa técnica, lhe passa um pouco ao lado. "No futuro talvez olhe e pense que são números interessantes, mas agora... Não quero fazer comparações e olhar para uma figura que está bem lá em cima. E depois estou aqui eu a trabalhar, a fazer pela vida para ganhar e para que nós, equipa, possamos dar aos adeptos, sócios e simpatizantes mais uma final no Jamor. Se o conseguirmos, ficamos muito satisfeitos", confidenciou.