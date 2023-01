Sérgio Conceição: «Se não houver pressão, faço questão de a criar»

O FC Porto vai ao Minho defrontar o V. Guimarães no sábado na 17.ª jornada da Liga Bwin e Sérgio Conceição reconhece a 'pressão' de o FC Porto seguir em 3.º lugar do campeonato."Estamos habituados a jogos com pressão e às dificuldades que temos de ultrapassar. Defendemos as cores de um clube onde essa pressão existe sempre. Se não existir faço o favor de a criar. Não podemos olhar para o jogo de amanhã e pensar que um resultado que não seja a vitória é positivo. Queremos acabar o campeonato em 1.º", afirmou hoje em conferência de imprensa.