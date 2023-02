Sérgio Conceição: «Se saíssemos daqui com o empate eu acharia que era curto»

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, analisou a derrota dos dragões na casa do Inter Milão (1-0) na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, com os dragões a jogarem os últimos 12 minutos com menos um jogador face à expulsão de Otávio."Foi um jogo muito competitivo, difícil para as três equipas. Nós estivemos ao nível desta competição, dos oitavos de final. Penso que o Inter, na primeira parte, só nos descontos é que, num livre lateral, criou praticamente a única ocasião de golo. Nós, junto da baliza deles, tivemos uma dupla ocasião para marcar. Iniciámos muito bem a segunda parte. Sabíamos que com o decorrer do jogo iríamos ter mais espaço e íamos chegar com mais facilidade ao último terço do campo. Houve ali duas ou três ocasiões em que temos de fazer golo, temos de ser um bocadinho mais agressivos no momento de meter a bola lá dentro. Temos de ter outra agressividade no momento de finalizar. Os jogadores estão de parabéns pelo que fizeram. Se saíssemos daqui com o empate eu acharia que era curto, muito sinceramente. O Inter criou uma situação com uma perda de bola do Otávio. Depois, há o golo e nós tivemos duas ou três ocasiões para abrir o marcador. Depois, seria muito difícil, o Inter chegar ao empate. Fica o amargo de boca mas isto é o que é, estamos no intervalo desta eliminatória. Temos outros 90 e poucos minutos para jogar no Dragão", explicou na flash-interview da TVI/CNN Portugal.