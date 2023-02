Sérgio Conceição segue preparação para o clássico com sete baixas

O FC Porto realizou na manhã desta sexta-feira o penúltimo treino de preparação para o clássico com o Sporting e Sérgio Conceição continua com o grupo bastante limitado em virtude das lesões. Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Eustaquio, Veron, Evanilson e Otávio realizaram apenas tratamento, sendo que, comonoticiou, este último encontra-se no Brasil Em virtude de tantas ausências, o médio Vasco Sousa continua integrado nos trabalhos do plantel principal, espreitando nova convocatória à semelhança do que já sucedeu nos últimos dois jogos.Os dragões voltam a treinar na manhã deste sábado (10h30), uma sessão à qual se seguirá a conferência de imprensa de antevisão de Sérgio Conceição, agendada para as 12 horas.