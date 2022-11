Sérgio Conceição: «Sei que não sou um treinador fácil para os árbitros mas não vou mudar»

Sérgio Conceição já soma 21 expulsões em Portugal e reconhece que não é "um treinador fácil para os árbitros". No entanto, explica que age por instinto e que não conta mudar."Faço as coisas de forma instintiva. Estou a lembrar-me de um jogador do Mafra, que foi apanhado em fora de jogo e que pontapeou a bola para fora do campo, nem uma repreensão levou, nada. Na altura nem pensei, só pensei em mostrar desagrado, vi que foi uma falta feia, mais uma, sobre o Grujic e árbitro nada assinalou", explicou.E prosseguiu: "Temos excelentes árbitros, agora há muito a melhorar. Não me estou a vitimizar, sei que não sou treinador fácil para árbitros e adversários, já não era como jogador para os treinador que tive, daí toda a campanha. Posso corrigir alguns excessos, mas mudar não mudo."Depois, deixou um recado a um comentador da CMTV: "Nuno Encarnação: posso estar mais anos no futebol e não mudo. Assim como o pai dele foi um grande politico, eu não mudo."