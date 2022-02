Sérgio Conceição sem castigo: críticas à arbitragem após jogo com o Boavista valem multa

Sérgio Conceição foi condenado pelo Conselho de Disciplina ao pagamento de uma multa de 510 euros, em virtude das críticas que proferiu à arbitragem do jogo frente ao Boavista, no qual reclamou vários penáltis por marcar sobre Taremi.Fica, assim, excluída a hipótese de o técnico vir a cumprir castigo, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, no final de dezembro."O Taremi podia estar o jogo todo e mais dois ou três nesta situação e seria difícil assinalarem uma falta. Sofreu duas e podiam ter sido assinaladas muitas mais. Não entendo. Viram o que se passou. Eu já disse o que tinha a dizer. Não me sinto nada condicionado em falar deste ambiente que se criou em torno de dois ou três jogadores do FC Porto. Isto é o futebol português. Há muita falta de caráter e corporativismo a mais em alguns setores. Não me revejo. Podem meter-me os processos que quiserem, vou continuar a falar de forma frontal", disse, na altura.Estas palavras, de resto, valeram-lhe uma queixa da APAF e, consequentemente, um processo disciplinar.