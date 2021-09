Sérgio Conceição: «Árbitro estava com facilidade em dar amarelos aos jogadores do FC Porto»

Sérgio Conceição considera que o FC Porto esteve em bom plano no empate (0-0) no terreno do Atlético Madrid, na estreia nesta Liga dos Campeões. À TVI24, o treinador portista destacou uma ligeira superioridade portista no segundo tempo e explicou as entradas no onze de Jesús Corona e Zaidu.

A que sabe este resultado?

"Foi um ponto conquistado, queríamos conquistar os três. Sabíamos da qualidade individual do Atlético. Foi um jogo, como esperava, muito competitivo, onde o Atlético entrou bem. Uma ou outra situação de problema no nosso terço mas nós também tivemos. Houve muito equilíbrio. Segunda parte mais dividida, mas nós com mais perigo e situações mais claras para nós."

Alterações no onze

"Alguns admiraram-se do onze mas isso faz parte, cabe a mim decidir em função do que vejo diariamente e também da equipa que temos pela frente. Temos de olhar com respeito e humildade."

Corona e Zaidu?

"Tirei Zaidu ao intervalo por ter amarelo. Senti que o árbitro estava com facilidade em dar amarelos aos jogadores do FC Porto. Pretendia dos laterais um trabalho importante. Os laterais por vezes tinham de saltar à largura com inteligência e velocidade. Corona e Zaidu, pelo que tem sido o João Mário, em grande neste início mas com algum destaque, achei que a experiência do Corona e a velocidade do Zaidu pudessem ser interessantes."



Golo anulado a Taremi (já na conferência de imprensa)



"Anda não vi o lance, não sei se há penálti antes de uma possível mão. Sei que no lance em que o Mbemba é expulso não há razão para tal. O árbitro foi a equipa que esteve menos bem no jogo. O resto do jogo foi competitivo."