Sérgio Conceição: «Sentimo-nos bem em jogos de grande pressão»

Com a luta pelo campeonato ao rubro, Sérgio Conceição vai ter de mudar o chip dos seus jogadores para o regresso ao palco da Taça de Portugal, onde o FC Porto começa hoje a disputar com o Famalicão um lugar no Jamor. Objetivos diferentes, mas ambição igual para o treinador, que admite a existência de um burburinho diferente agora que a época se aproxima do fim.

"Temos de tentar fazer tudo e isso passa por ganhar os jogos todos: os três da Taça de Portugal e os cinco do campeonato. Por si só, isso já gera um bocadinho de bem-estar, da ansiedade boa de que chegue o jogo, para eles perceberem que isto está a acabar e que os jogos ganham o seu peso e dimensão. Ela não é diferente do início da época, mas a margem de erro é muito menor", considerou Sérgio Conceição, acrescentando que tanto ele como o seu grupo se sentem como peixe na água neste tipo de ambiente: "Para mim não tem dificuldade nenhuma. Ando sempre no ‘red line’, no máximo a nível emocional. Estou com uma vontade grande de competir. Os jogadores são a mesma coisa. Muitos destes jogadores já me acompanham há anos e sentimo-nos bem com jogos de grande pressão, com jogos em momentos decisivos. Esses são os momentos dos grandes clubes e dos grandes jogadores."

O encontro de hoje será o primeiro de três frente ao Famalicão até ao final da época, um facto que, na opinião de Conceição, "não tem de dificultar" a sua tarefa, até porque prepara sempre a equipa "para não haver surpresas negativas". E por falar em surpresas, será que há espaço para a gestão do onze hoje, tendo em conta que é o menos decisivo de todos os que o FC Porto vai fazer até ao final da temporada?

"Vou dar um exemplo: se o Evanilson não está a 100 por cento para ir a jogo e tendo um Namaso ou um Toni Martínez que estão a 100 por cento, aqui não é uma questão de poupar o Evanilson, mas sim o de jogar quem está melhor para o jogo. Tenho de ser coerente no discurso com o sentimento que eu tenho de que todos são importantes. Os que estiverem melhor é que irão para dentro de campo", vincou o treinador, garantindo que este jogo da Taça "não tem de atrapalhar" as contas do campeonato: "O nosso objetivo é preparar o jogo como se fosse o último da época. Nunca gerindo ou criando facilitismo. Vamos ter muitas dificuldades, o Famalicão é uma equipa muito interessante com bola. Todos os momentos podem ser decisivos no jogo e a concentração tem de estar no máximo."



Carinho e camisola para adepto



Terminada a conferência de imprensa, Sérgio Conceição deu de caras com algumas dezenas de adeptos do FC Porto que se encontravam à entrada do Olival. Sem hesitar, o treinador aproximou-se e a conversa prolongou-se durante alguns minutos, com autógrafos e muitas fotografias pelo meio. Destaque para uma criança, com pacemaker cardíaco, ao colo do pai. Conceição pegou no menino ao colo e ouviu dele um "força Porto". No final, tirou a camisola de treino que trazia vestida e ofereceu-a ao progenitor, num momento muito aplaudido.