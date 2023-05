Sérgio Conceição: «Sim, acredito no título»

Foi na resposta à terceira pergunta da conferência de lançamento do FC Porto-Vitória que Sérgio Conceição foi direto ao assunto: "Sim, acredito [no título]." E, logo de seguida, quando questionado sobre o trunfo que vislumbra no Santa Clara para bater o Benfica e concretizar a sua crença na revalidação do título, o treinador do FC Porto desconversou, deixando a perceber que não iria direcionar o seu discurso para o jogo na Luz.

"Espero que o V. Guimarães faça uma exibição dentro do que tem feito nos últimos jogos e espero que o FC Porto esteja à altura de um jogo difícil, em que vamos ter de estar muito concentrados com e sem bola para ganharmos os 3 pontos. Aquilo que se passa nos outros campos, nunca falei. Nunca falei de outras equipas que não o adversário direto e também não o vou fazer agora", esclareceu e, depois, insistiu: "Temos de nos focar só nisso, na forma de desmontar este adversário [Vitória] e sermos consistentes em termos defensivos para não sofrermos. É assim que vai ser o jogo, é desta forma que pensamos."

Sobre quem mais merece ser campeão, Sérgio Conceição não se quis pronunciar, mas foi lembrando a excelente segunda volta da sua equipa, vincando a situação que deixou o FC Porto em desvantagem perante o Benfica nesta derradeira jornada da Liga: "No campeonato entre os grandes, entre as equipas do top-4, estamos à frente em termos de pontuação. É porque não fizemos tão bem as coisas contra equipas teoricamente mais acessíveis."

Prometendo dar luta ao Benfica na classificação "até ao último segundo do jogo com o Vitória", ainda abordou a forte possibilidade de morrer na praia, mas sem deixar que isso abale a sua convicção. "Fomos perseverantes e resilientes na nossa forma de estar. Faz parte do nosso ADN. Isso são características deste clube, desta região e é um orgulho estar inserido nela", salientou Sérgio Conceição.



Farpa e elogio à arbitragem



A hora ainda não era de balanço, mas a conferência incidiu no que está para trás nesta Liga. E, a dada altura, Sérgio disparou, assim, sobre os pontos perdidos pelo FC Porto: "Temos de ser mais fortes a todos os níveis, mesmo quando existem adversidades. Às vezes junta-se uma terceira equipa que nem sempre é feliz." O técnico referia-se à arbitragem e, depois, foi questionado sobre as nomeações para os jogos de hoje e se isso lhe dificultava a missão. Sobre Rui Costa na Luz não falou, mas sobre Artur Soares Dias no Dragão lá disse: "No nosso jogo temos o melhor árbitro português."